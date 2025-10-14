Россиянин ограбил девушку на улице и попытался сбежать от полиции через окно гостиницы

В Приамурье мужчина пытался сбежать от полиции через окно гостиницы

В Приамурье 38-летний мужчина обокрал 21-летнюю девушку, а затем попытался сбежать от полиции через окно. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 8 октября у караоке-бара на пересечении улиц Ленина и Шевченко в городе Благовещенске. Местная жительница сообщила, что незнакомый мужчина ударил ее по голове, после чего она потеряла сознание. Придя в себя, девушка обнаружила пропажу дорогого телефона и ювелирных украшений. Общий ущерб предварительно оценили в 330 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался неоднократно судимый житель Свободненского района. При задержании в гостинице мужчина попытался сбежать, спрыгнув через окно с третьего этажа, однако его все равно поймали.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъят, а ювелирные украшения пока не найдены. Полиция продолжает расследование и проверяет возможную причастность задержанного к другим преступлениям в регионе.

Ранее вор пытался убежать от полиции через забор, за которым оказался полицейский участок.