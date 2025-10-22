На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Найдут способы»: в России оценили идею доступа в интернет по паспорту

Юрист Курочкин: вход на сайты по паспорту не защитит детей от взрослого контента
true
true
true
close
Jens Honore/Global Look Press

В России хотят внедрить обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+). Однако эта мера не будет эффективной, так как современные подростки все равно найдут способ входить на подобные ресурсы, считает эксперт по кибербезопасности, юрист Алексей Курочкин. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что основную роль в этом вопросе должны играть воспитание в семье и внимание родителей к своим детям.

С технической точки зрения ввести ограничение входа на взрослые сайты можно с помощью портала «Госуслуг», отметил эксперт. По его мнению, в целом это может быть и правильное решение, однако оно не учитывает наличие западных ресурсов, на которых паспорт никто требовать не будет. При этом продвинутые молодые люди в любом случае найдут способы обойти ограничения, предупредил Курочкин.

«Никакие запреты не подменят ответственность родителей, которые должны контролировать интересы своих детей и воспитывать правильное отношение к информации, предназначенной для взрослой аудитории», — заключил юрист.

Напомним, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с «Газетой.Ru» поддержал идею ограничения доступа к взрослому контенту с обязательной идентификацией, с которой до этого выступил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Немкин подчеркнул важность инициативы, отметив, что за первые семь месяцев 2025 года почти пять тысяч детей и подростков пострадали от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению депутата, идея заслуживает обсуждения, но ее реализация требует аккуратного подхода.

Ранее выяснилось, что каждый третий родитель не знает, чем занят их ребенок в интернете.

