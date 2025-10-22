Врач назвал «красные флаги» боли в спине

Боль в спине является одним из самых частых недомоганий, при этом в некоторых случаях она может указывать на серьезные болезни и требует немедленного обращения к врачу. Об этом kp.ru рассказал врач-невролог, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд.

Врач-терапевт Анна Колесова до этого рассказала газете «Известия», что многие люди ошибочно списывают боль в спине по утрам на неудобное положение во время сна или остеохондроз. Однако такая боль может быть симптомом серьезного системного заболевания — болезни Бехтерева.

«Если спина болит по ночам, усиливается в положении лежа или сопровождается повышением температуры, а также возникла при отсутствии недавних травм, это тревожный сигнал», — предупредил Бранд.

По его словам, особенно внимательно стоит следить за болями, которые возникают у детей, подростков и людей старше 55 лет. Врач отметил, что опасным признаком является появление боли без травмы, если пациент уже имеет хронические заболевания, например, онкологическое. При наличии «красных флагов» эксперт призвал пройти МРТ или КТ, чтобы исключить серьезные патологии.

Хроническая боль в спине не только снижает качество жизни и лишает трудоспособности, но и может быть сигналом о других болезнях. Новое исследование международной команды ученых показало: у людей с такими болями чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, артрит, депрессия, диабет и рак, чем у тех, кто не страдает болями в спине.

Ранее сообщалось, что женщина съела восемь лягушек, чтобы купировать боль в спине, и попала в больницу.