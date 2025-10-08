Женщина съела восемь лягушек, чтобы купировать боль в спине, и попала в больницу

Китаянка съела 8 лягушек, чтобы купировать боль в спине, и попала в больницу

В Китае 82-летняя жительница попала в больницу после попыток справиться с болью в спине народными методами — пенсионерка пыталась купировать боль, проглотив восемь маленьких живых лягушек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пенсионерка по фамилии Чжан долгое время страдала от грыжи межпозвоночного диска и услышала, что необычный метод лечения поможет решить ее проблему. Женщина попросила сына поймать для нее животных, не поставив его в известность о том, что собирается делать с ними.

После того, как мужчина принес матери лягушек размером меньше ладони, она сразу же съела три из них. Остальных пенсионерка употребила на следующий день. Еще через день женщина попала в больницу с острым приступом боли в животе. Обследование показало, что в ее организм попали паразиты.

По словам лечащего врача пенсионерки У Чжунвэня, подобные случаи не редкость.

«В последние годы к нам обращались любители народной медицины. Люди лечатся не только живыми лягушками, но употребляют сырую змеиную или рыбью желчь, прикладывают к своей коже лягушек», — рассказал У Чжунвэнь.

Доктор уточнил, что большинство из подобных пациентов — пожилые люди, которые обращаются за медицинской помощью только тогда, когда их состояние становится жизнеугрожающим.

Ранее в Китае под проверку попал магазин, скупающий женские плаценты.