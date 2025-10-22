На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о самых частых ошибках при лечении ожогов

Врач Сачков: ожоги нельзя лечить народными средствами
true
true
true
close
Shutterstock

Использование «народных средств» является одной из самых главных ошибок, которые люди совершают в ходе оказания первой помощи при ожогах. Об этом kp.ru рассказал заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Сачков.

К ним он отнес уринотерапию, прикладывание мятого картофеля, тертой морковки, толченых ящериц к обожженным поверхностям. По его словам, странные средства могут предлагать и в аптеках.

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева до этого рассказала газете «Известия», что лечение ожогов диктуется степенью тяжести поражения кожи. Пораженные участки кожи рекомендуется охладить: помочь в этом могут прохладные повязки и компрессы.

Сачков также призвал не пытаться обезболить ожог алкоголем или таблетками, потому что это может вызвать повреждение печени, почек, интоксикацию.

«Если речь идет об алкоголе, когда поступает такой пациент, мы думаем: а не место ли ему в токсикологическом отделении прежде, чем мы начнем что-то делать с ожогами», — добавил он.

При получении ожогов лучше всего сразу обратиться к врачу, заключил он.

Врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт бренда D'Alba Екатерина Анчикова до этого рассказала «Газете.Ru», что покраснение, боль, ощущение стянутости и жжения — это сигналы SOS от перегруженной ультрафиолетом кожи.

Ранее сообщалось, что женщина вылила на мужа кипящее масло и посыпала ожоги перцем чили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами