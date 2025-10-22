Врач рассказал о самых частых ошибках при лечении ожогов

Использование «народных средств» является одной из самых главных ошибок, которые люди совершают в ходе оказания первой помощи при ожогах. Об этом kp.ru рассказал заведующий научным отделением острых термических поражений НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Сачков.

К ним он отнес уринотерапию, прикладывание мятого картофеля, тертой морковки, толченых ящериц к обожженным поверхностям. По его словам, странные средства могут предлагать и в аптеках.

Врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева до этого рассказала газете «Известия», что лечение ожогов диктуется степенью тяжести поражения кожи. Пораженные участки кожи рекомендуется охладить: помочь в этом могут прохладные повязки и компрессы.

Сачков также призвал не пытаться обезболить ожог алкоголем или таблетками, потому что это может вызвать повреждение печени, почек, интоксикацию.

«Если речь идет об алкоголе, когда поступает такой пациент, мы думаем: а не место ли ему в токсикологическом отделении прежде, чем мы начнем что-то делать с ожогами», — добавил он.

При получении ожогов лучше всего сразу обратиться к врачу, заключил он.

Врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт бренда D'Alba Екатерина Анчикова до этого рассказала «Газете.Ru», что покраснение, боль, ощущение стянутости и жжения — это сигналы SOS от перегруженной ультрафиолетом кожи.

