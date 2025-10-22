На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фермер объяснил, как найти домашние яблоки среди оптовых

Фермер Мельниченко: домашние яблоки в отличие от оптовых не будут ровными
Simxa/Shutterstock/FOTODOM

Домашние яблоки отличаются от плодов с фермерских или промышленных хозяйств внешним видом — они не такие ровные и красивые. Об этом kp.ru рассказал уральский фермер и общественный деятель Василий Мельниченко.

По его словам, при этом яблоки из частных садов более насыщенные по вкусу и полезные по микроэлементам. В оптовых партиях вкус и качество могут сильно отличаться от «домашних».

«По микроэлементам яблоки со старых яблонь насыщеннее. Надо три-пять яблок съесть из новых садов, чтобы заменить одно из старого», — уточнил Мельниченко.

Фермер также посоветовал обращать внимание на упаковку — оптовые яблоки обычно продают в одинаковых ящиках по 10-15 кг.

Ученый-агроном, селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов до этого говорил, что правильное хранение яблок поможет сохранить их до декабря, для этого отлично подойдут зимние сорта. По его словам, держать плоды нужно в прохладе, например, в холодильнике при температуре от 0 до +3 градусов. Чтобы избежать высыхания яблок, лучше упаковать их в тонкие пленки по 1-1,5 кг и хранить в поддонах. Эксперт добавил, что можно также устроить на лоджии короб из пенопласта, чтобы избежать замерзания.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты нельзя покупать.

