В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты нельзя покупать

Роспотребнадзор: не стоит покупать картофель с пятнами и скользкие яблоки
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

В магазинах не стоит покупать картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

По словам специалистов, покупать подобную продукцию нужно только в местах, где соблюдаются необходимые условия хранения.

«Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, необходимо тщательно мыть продукты», — говорится в сообщении.

Представители ведомства призвали россиян обратить особое внимание на подготовку к употреблению сухофруктов. Их следует не только промывать, но и вымачивать.

Главными маркерами того, что продукт испорчен, являются плесень, гнилостные пятна, механические повреждения или следы химической обработки. Эксперты призвали не есть продукты с измененным вкусом или запахом. Кроме того, перед приготовлением следует убедиться, что продукт имеет необходимую упругость и не обладает признаками загнивания.

В Роспотребнадзоре призвали хранить овощи и фрукты в холодильнике, исключая бананы, которые портятся в холоде.

Ранее россиянам объяснили, как по этикетке понять, какой творог стоит купить.

