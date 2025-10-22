На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московском регионе к концу недели ожидается теплая погода

Вильфанд: к концу недели в Москве и области будет тепло и дождливо
true
true
true
close
Indra Disteina/Shutterstock/FOTODOM

С пятницы в Москве и Московской области прогнозируется повышение температуры воздуха и сильные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил усиление осадков приближением циклона. Он также вызовет повышение температуры до +7...+9°C, а на юге Подмосковья — до +10...+11°C.

Вильфанд отметил, что в выходные дни значительно упадет атмосферное давление. Погода будет теплой, безветренной, но дождливой. Ожидается повышение ночных температур до +4...+6°C.

Ученый подчеркнул, что средняя суточная температура будет примерно на 4°C выше нормы.

20 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что зимняя погода установится в Московской области не раньше конца ноября. Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о преобладании облачной погоды на этой неделе в Московской области.

Ранее выяснилось, в какие регионы зима пришла раньше срока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами