В Московском регионе к концу недели ожидается теплая погода

Вильфанд: к концу недели в Москве и области будет тепло и дождливо

С пятницы в Москве и Московской области прогнозируется повышение температуры воздуха и сильные дожди. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил усиление осадков приближением циклона. Он также вызовет повышение температуры до +7...+9°C, а на юге Подмосковья — до +10...+11°C.

Вильфанд отметил, что в выходные дни значительно упадет атмосферное давление. Погода будет теплой, безветренной, но дождливой. Ожидается повышение ночных температур до +4...+6°C.

Ученый подчеркнул, что средняя суточная температура будет примерно на 4°C выше нормы.

20 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что зимняя погода установится в Московской области не раньше конца ноября. Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о преобладании облачной погоды на этой неделе в Московской области.

