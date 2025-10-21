На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

МЧС: административное здание загорелось на Тверской Заставе — пожар локализован
true
true
true
close
РИА Новости

Пожар произошел в административном здании на Тверской Заставе в Москве — сотрудники МЧС локализовали огонь. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по столице.

«На Тверской Заставе произошло загорание на втором этаже административного здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для тушения пожара направили 60 сотрудников и 16 единиц техники. Пожар был оперативно локализован специалистами.

В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших в результате инцидента на момент публикации не поступало.

До этого сотрудники МЧС провели эвакуацию в бизнес-центре «Данилов Плаза» на юге столицы в связи с пожаром. По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже бизнес-центра, на котором располагается редакция новостного портала «News.ru». Как сообщили очевидцы, очаг возгорания находился в техническом помещении.

Ранее в здании петербургского парламента потушили пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами