Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании на Тверской Заставе в Москве — сотрудники МЧС локализовали огонь. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по столице.

«На Тверской Заставе произошло загорание на втором этаже административного здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для тушения пожара направили 60 сотрудников и 16 единиц техники. Пожар был оперативно локализован специалистами.

В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших в результате инцидента на момент публикации не поступало.

До этого сотрудники МЧС провели эвакуацию в бизнес-центре «Данилов Плаза» на юге столицы в связи с пожаром. По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже бизнес-центра, на котором располагается редакция новостного портала «News.ru». Как сообщили очевидцы, очаг возгорания находился в техническом помещении.

Ранее в здании петербургского парламента потушили пожар.