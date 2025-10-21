СМИ сообщили об эвакуации бизнес-центра на юге Москвы из-за пожара

«Осторожно, Москва»: бизнес-центр «Данилов Плаза» эвакуируют в связи с пожаром

В бизнес-центре «Данилов Плаза» на юге Москвы проводят эвакуацию в связи с пожаром. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, возгорание произошло на пятом этаже бизнес-центра, на котором располагается редакция новостного портала «News.ru».

При этом очевидцы сообщили Telegram-каналу, что очаг возгорания находится в техническом помещении. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

21 октября в здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга пожар потушили до приезда спасателей. По информации Telegram-канала 78, в ЗакСе горел брезент в шахте лифта. В связи с тем, что пожар был незначительным, его ликвидировали до прибытия спасателей.

Сообщение о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания, поступило в экстренные службы около полудня 21 октября. К зданию №6 на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты.

