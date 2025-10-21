На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первого замглавы Минпромторга Осьмакова свободили от должности

Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова. Распоряэение об этом опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

«Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу», — сказано в документе.

Осьмаков окончил Московский государственный университет, где получил специальность востоковеда, африканиста и переводчика арабского языка, а также завершил аспирантуру в Государственном университете управления. В 2004–2008 годах он работал в Министерстве промышленности и энергетики России, после чего перешел в новообразованный Минпромторг. До 2012 года занимал должности помощника и советника министра, затем в 2012–2016 годах возглавлял департамент стратегического развития и проектного управления ведомства. С 2016 года по апрель 2021 года Осьмаков занимал пост заместителя министра промышленности и торговли, а 13 апреля был назначен первым заместителем главы министерства.

Ранее Путин освободил от должности главу управления по зарубежным связям.

