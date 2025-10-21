Чувашский чиновник предстанет перед судом за драку во время собрания

В Чувашии глава округа пойдет под суд за избиение охотоведа

Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии предстанет перед судом по обвинению в причинении вреда здоровью охотоведу во время рабочего собрания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«В марте 52-летний глава муниципального округа на одном из публичных собраний в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных, используя незначительный повод, устроил скандал с 70-летним охотоведом одного из охотхозяйств республики», – сообщила республиканская прокуратура.

На видеозаписи собрания, попавшей в распоряжение журналистов, двое мужчин сидят за столом под плакатом с надписью «Они сражались за родину». Мужчины начинают ссориться. Далее мужчина, который одет в серый свитер и черную куртку, встает и наносит удары своему оппоненту в куртке расцветки хаки.

В надзорном ведомстве уточнили, что во время конфликта глава округа нанес потерпевшему побои, образующие легкий вред здоровью. В прокуратуре также подчеркнули, что чиновник обвиняется не в должностном, а в насильственном преступлении.

В релизе не указывается фамилия чиновника, но на сайте Шемуршинского муниципального округа его главой указан Сергей Галкин, уточняет РИА Новости.

