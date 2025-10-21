На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чувашский чиновник предстанет перед судом за драку во время собрания

В Чувашии глава округа пойдет под суд за избиение охотоведа
true
true
true

Глава Шемуршинского муниципального округа Чувашии предстанет перед судом по обвинению в причинении вреда здоровью охотоведу во время рабочего собрания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«В марте 52-летний глава муниципального округа на одном из публичных собраний в здании Шемуршинской районной станции по борьбе с болезнями животных, используя незначительный повод, устроил скандал с 70-летним охотоведом одного из охотхозяйств республики», – сообщила республиканская прокуратура.

На видеозаписи собрания, попавшей в распоряжение журналистов, двое мужчин сидят за столом под плакатом с надписью «Они сражались за родину». Мужчины начинают ссориться. Далее мужчина, который одет в серый свитер и черную куртку, встает и наносит удары своему оппоненту в куртке расцветки хаки.

В надзорном ведомстве уточнили, что во время конфликта глава округа нанес потерпевшему побои, образующие легкий вред здоровью. В прокуратуре также подчеркнули, что чиновник обвиняется не в должностном, а в насильственном преступлении.

В релизе не указывается фамилия чиновника, но на сайте Шемуршинского муниципального округа его главой указан Сергей Галкин, уточняет РИА Новости.

Ранее в Чувашии обнаружили самый дешевый деревенский дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами