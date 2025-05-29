Мать участника СВО зарегистрировала у себя 102 мигрантов и попала под суд

В Тюмени мать участника СВО осудили за фиктивную регистрацию 102 мигрантов в своем жилье. Об этом со ссылкой на судебный акт сообщает агентство Ura.ru.

Местная жительница организовала фиктивную регистрацию иностранных граждан. Женщина заполнила уведомления о прибытии для 102 граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, зная, что они не будут проживать по указанному адресу. За каждую регистрацию она получала по тысяче рублей, а общий доход составил 102 тысячи рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, плохое состояние здоровья подсудимой и участие ее сына в специальной военной операции. В результате женщину приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Дело было рассмотрено в соответствии с законодательством о фиктивной регистрации иностранных граждан.

Ранее в РФ приняли экспериментальный закон о регистрации мигрантов через приложение.