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Вдова участника СВО попыталась отменить развод с ним ради выплат и льгот

Суд лишил выплат и льгот вдову участника СВО, который не успел с ней развестись
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В Рязанской области суд лишил выплат и прав на льготы вдову участника специальной военной операции (СВО), который не успел с ней развестись. Об этом порталу РЗН.инфо сообщила мать военнослужащего.

По ее словам, сын женился сразу после начала спецоперации на Украине, а уже спустя шесть месяцев решил расторгнуть брак из-за измен благоверной, но не успел. 9 марта парень получил несовместимое с жизнью ранение на передовой.

В публикации говорится, что решение суда о разводе должно было вступить в силу 25 марта, но военного не стало раньше этого срока. Почти бывшая жена передумала разводиться и планировала получить полагающиеся вдове выплаты. Однако суд признал развод действительным, а саму девушку — недостойной выплат.

«Мы пытались доказать, что брак создавался для приобретения выгод (...) Это первый подобный случай в стране, настоящий прецедент», — заявила мать солдата.

Она сообщила, что на суде несколько человек подтвердили, что жена изменяла участнику СВО, из-за чего он хотел развестись. При этом решение суда, лишившего вдову выплат и льгот, еще можно обжаловать, отметила мать военного.

Ранее семья участника СВО получила 16 млн «гробовых» выплат и потребовала еще.

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