Российский учитель получил 13 лет колонии за растление школьницы

В Новосибирске учителя осудили на 13 лет за растление школьницы
Depositphotos

В Новосибирске вынесли приговор учителю, который растлевал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда города.

Все произошло в период с мая по декабрь 2023 года. Житель Академгородка, работавший учителем в одном из образовательных учреждений Советского района, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Также оказалось, что мужчина незаконно хранил по месту жительства бездымный пластинчатый порох массой более 500 граммов без разрешительных документов.

Советский районный суд признал педагога виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет и четырех месяцев лишения свободы с ограничением свободы на два года, а также штрафом в 40 тысяч рублей. Дополнительно осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на десять лет.

Ранее в Петербурге отец семь месяцев насиловал пятилетнюю дочь.

