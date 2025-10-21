На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли пользу гранатового сока

Врач Гузман: гранатовый сок полезен при ожирении
true
true
true
close
Freepik.com

Гранатовый сок оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ, а также на мужское здоровье, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также перечислила, кому стоит пить сок с осторожностью.

«Гранат содержит полифенолы (пуникаллагин, эллаговую кислоту, антоцианы и флавоноиды), обладающие выраженной антиоксидантной активностью. Они снижают уровень окислительного стресса и защищают клетки организма от повреждения. Регулярное употребление гранатового сока способствует снижению артериального давления, улучшает липидный профиль (повышает уровень HDL и снижает LDL), уменьшает воспалительные процессы в эндотелии сосудов. Семена граната являются источником пищевых волокон, которые нормализуют моторику кишечника и способствуют росту полезной микрофлоры. Антиоксидантные соединения граната помогают снижать уровень хронического воспаления, что может быть полезно при метаболическом синдроме, ожирении и заболеваниях суставов. Некоторые исследования указывают, что регулярное употребление гранатового сока может улучшать эректильную функцию благодаря положительному влиянию на микроциркуляцию и сосудистый эндотелий», — рассказала Гузман.

При этом врач предупредила, что у граната, как и у любого фрукта, есть противопоказания.

«Кислоты в гранате могут провоцировать обострение гастрита, язвенной болезни или рефлюкс-эзофагита.
Сок граната содержит фруктозу и глюкозу, что требует осторожности при диабете. Также он может влиять на активность ферментов печени, изменяя эффективность некоторых лекарственных препаратов. У отдельных людей возможны аллергические реакции», — обратила внимание Гузман.

Она рекомендовала выпивать не более 100–150 мл сока в день и съедать не более половины плода граната.

Ранее врач раскрыла, является ли базилик афродизиаком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами