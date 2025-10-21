Россиянам раскрыли пользу гранатового сока

Гранатовый сок оказывают благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ, а также на мужское здоровье, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также перечислила, кому стоит пить сок с осторожностью.

«Гранат содержит полифенолы (пуникаллагин, эллаговую кислоту, антоцианы и флавоноиды), обладающие выраженной антиоксидантной активностью. Они снижают уровень окислительного стресса и защищают клетки организма от повреждения. Регулярное употребление гранатового сока способствует снижению артериального давления, улучшает липидный профиль (повышает уровень HDL и снижает LDL), уменьшает воспалительные процессы в эндотелии сосудов. Семена граната являются источником пищевых волокон, которые нормализуют моторику кишечника и способствуют росту полезной микрофлоры. Антиоксидантные соединения граната помогают снижать уровень хронического воспаления, что может быть полезно при метаболическом синдроме, ожирении и заболеваниях суставов. Некоторые исследования указывают, что регулярное употребление гранатового сока может улучшать эректильную функцию благодаря положительному влиянию на микроциркуляцию и сосудистый эндотелий», — рассказала Гузман.

При этом врач предупредила, что у граната, как и у любого фрукта, есть противопоказания.

«Кислоты в гранате могут провоцировать обострение гастрита, язвенной болезни или рефлюкс-эзофагита.

Сок граната содержит фруктозу и глюкозу, что требует осторожности при диабете. Также он может влиять на активность ферментов печени, изменяя эффективность некоторых лекарственных препаратов. У отдельных людей возможны аллергические реакции», — обратила внимание Гузман.

Она рекомендовала выпивать не более 100–150 мл сока в день и съедать не более половины плода граната.

