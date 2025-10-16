Врач раскрыла, является ли базилик афродизиаком

Базилик помогает при лечении простуды, болезней ЖКТ, а также полезен для сердечно-сосудистой системы, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также отметила, что приписываемые базилику свойства афродизиака являются лишь народным поверьем.

«Существует несколько разновидностей базилика, наиболее известные — зеленый (сладкий) и фиолетовый базилик. Это пряное растение богато биологически активными веществами, витаминами и минералами. Эфирные масла (эвгенол, линалоол, цинеол) обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Флавоноиды и антоцианы, особенно в фиолетовых сортах, действуют как антиоксиданты. Базилик содержит витамины K, A, C, кальций, магний и железо», — рассказала Гузман.

Врач отметила, что в народной медицине базилику приписывают широкий спектр свойств: от укрепления иммунитета до повышения половой активности.

«Базилик традиционно использовался для снижения газообразования и как мягкое спазмолитическое средство. Современные данные подтверждают умеренный положительный эффект при функциональных нарушениях ЖКТ. Антиоксиданты и эфирные масла могут снижать уровень воспаления и играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Существует мнение, что фиолетовый базилик повышает либидо. Антоцианы действительно улучшают микроциркуляцию и обладают антиоксидантным действием, однако клинических исследований, подтверждающих прямой афродизиак-эффект, не существует. Таким образом, утверждения о влиянии фиолетового базилика на либидо носят характер народного поверья и не имеют убедительной научной базы», — пояснила Гузман.

