На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла, является ли базилик афродизиаком

Врач Гузман: афродизиак-эффект фиолетового базилика научно не доказан
true
true
true
close
Sonja Jordan/Global Look Press

Базилик помогает при лечении простуды, болезней ЖКТ, а также полезен для сердечно-сосудистой системы, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также отметила, что приписываемые базилику свойства афродизиака являются лишь народным поверьем.

«Существует несколько разновидностей базилика, наиболее известные — зеленый (сладкий) и фиолетовый базилик. Это пряное растение богато биологически активными веществами, витаминами и минералами. Эфирные масла (эвгенол, линалоол, цинеол) обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Флавоноиды и антоцианы, особенно в фиолетовых сортах, действуют как антиоксиданты. Базилик содержит витамины K, A, C, кальций, магний и железо», — рассказала Гузман.

Врач отметила, что в народной медицине базилику приписывают широкий спектр свойств: от укрепления иммунитета до повышения половой активности.

«Базилик традиционно использовался для снижения газообразования и как мягкое спазмолитическое средство. Современные данные подтверждают умеренный положительный эффект при функциональных нарушениях ЖКТ. Антиоксиданты и эфирные масла могут снижать уровень воспаления и играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Существует мнение, что фиолетовый базилик повышает либидо. Антоцианы действительно улучшают микроциркуляцию и обладают антиоксидантным действием, однако клинических исследований, подтверждающих прямой афродизиак-эффект, не существует. Таким образом, утверждения о влиянии фиолетового базилика на либидо носят характер народного поверья и не имеют убедительной научной базы», — пояснила Гузман.

Ранее россиянам рассказали, полезен ли чай с облепихой и имбирем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами