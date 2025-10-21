На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кошка три дня просидела на дне шахты лифта в московской многоэтажке

В Москве кошка три дня просидела на дне шахты лифта
true
true
true

В Москве спасли кошку, которая три дня провела на дне шахты лифта в многоэтажке. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв».

Инцидент произошел в жилом доме на улице Болотниковской. Животное находилось на дне лифтовой шахты на протяжении трех дней — прибывший на место электромеханик по ремонту лифтов не смог самостоятельно помочь кошке выбраться.

К моменту приезда спасателей испуганное животное забилось за защитную сетку, а затем вскарабкалось по ней с первого на восьмой этаж. Сотрудникам экстренных служб пришлось разрезать сетку, чтобы достать кошку.

Во время спасательной операции животное покусало спасателей. Заявитель, сообщивший о попавшей в западню кошке, активно помогал специалистам и согласился взять спасенного питомца к себе.

Ранее в Москве кошка проникла в вентшахту дома и застряла там на четыре дня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами