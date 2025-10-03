Кошка проникла в вентшахту дома в Москве и застряла там на четыре дня

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
SHOT: в Москве кошка проникла в вентшахту дома и застряла там на четыре дня
В Москве кошка на четыре дня застряла в стене дома, проникнув в вентшахту. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на этой неделе в доме на улице Куусинена. Кошка каким-то образом проникла в вентиляционную шахту, но не смогла выбраться обратно — жильцы впервые услышали мяуканье в понедельник.

В первый день найти местоположение животного спасателям не удалось. Позже при помощи сотрудников управляющей компании кошку обнаружили в вентиляционной шахте на глубине в 36 метров, но достать ее было невозможно. На четвертый день жильцы из квартиры на первом этаже разрешили спасателям проделать в стене несколько дыр.

После долгих манипуляций животное удалось вызволить из стены. Кошку напоили водой, покормили и показали ветеринарам. Сейчас с животным все хорошо, ему ищут хозяина.

Ранее в Москве спасатели вызволили кота, просидевшего под землей две недели.

