Metro: британский стоматолог насиловал девушек и детей во время приемов

В Британии стоматолог заманивал девушек и детей на бесплатное отбеливание зубов и насиловал, пишет Metro.

Владелец салона по отбеливанию зубов Рики Стабберфилд был приговорен к 26 годам лишения свободы после того, как суд признал его виновным в совершении 23 сексуальных преступлений в отношении молодых женщин. Серия преступлений продолжалась на протяжении 11 лет, с 2013 по 2024 год.

Согласно материалам суда, британец использовал социальные сети для поиска жертв. Он заманивал молодых женщин и девушек в возрасте от 16 до 27 лет в свой салон, предлагая им бесплатное лечение. Попав внутрь, они становились жертвами его жестоких нападений.

Одной из потерпевших стала несовершеннолетняя девушка, которая сообщила в полицию о двух нападениях, совершенных в феврале 2022 года. Вынося приговор, судья Роберт Линфорд подчеркнул, что действия подсудимого являются «ужасными» и «не имеющими оправдания».

Ранее более 160 пациенток обвинили семейного врача-мормона в надругательстве на приемах.