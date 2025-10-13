Более 160 пациенток обвинили семейного врача-мормона в надругательстве на приемах

В США судят врача, которого более 160 пациенток обвинили в сексуальном насилии

В США десятки пациенток обвинили семейного врача в сексуальном насилии. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в период с февраля 2009 по июль 2020 года от действий 67-летнего медика по имени Девид Фарли пострадали более 160 девочек и женщин.

Как рассказали пострадавшие, мужчина нередко уделял «слишком много внимания» осмотру груди и органов малого таза у несовершеннолетних. Помимо сексуального насилия, врач подвергал их болезненным процедурам, которые не были им нужны.

Также он фотографировал маленьких пациенток без одежды, утверждая, что делает это в образовательных целях.

Большинство девочек и женщин знали его по местной мормонской общине, где у него был один из почетных статусов. Из-за этого многие доверяли ему и не считали, что его действия противозаконны.

Расследование в отношении Фарли началось в 2020 году, когда более 160 пациенток, некоторым из которых было всего пять лет, обратились в суд. В 2022 году, после расследования, правоохранители посчитали, что доказательств для предъявления обвинений недостаточно.

В 2024 году расследование возобновилось, недавно врачу предъявили обвинения. На данный момент он содержится под залогом в размере $500 000.

