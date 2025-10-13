На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более 160 пациенток обвинили семейного врача-мормона в надругательстве на приемах

В США судят врача, которого более 160 пациенток обвинили в сексуальном насилии
true
true
true
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В США десятки пациенток обвинили семейного врача в сексуальном насилии. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, в период с февраля 2009 по июль 2020 года от действий 67-летнего медика по имени Девид Фарли пострадали более 160 девочек и женщин.

Как рассказали пострадавшие, мужчина нередко уделял «слишком много внимания» осмотру груди и органов малого таза у несовершеннолетних. Помимо сексуального насилия, врач подвергал их болезненным процедурам, которые не были им нужны.

Также он фотографировал маленьких пациенток без одежды, утверждая, что делает это в образовательных целях.

Большинство девочек и женщин знали его по местной мормонской общине, где у него был один из почетных статусов. Из-за этого многие доверяли ему и не считали, что его действия противозаконны.

Расследование в отношении Фарли началось в 2020 году, когда более 160 пациенток, некоторым из которых было всего пять лет, обратились в суд. В 2022 году, после расследования, правоохранители посчитали, что доказательств для предъявления обвинений недостаточно.

В 2024 году расследование возобновилось, недавно врачу предъявили обвинения. На данный момент он содержится под залогом в размере $500 000.

Ранее в Норвегии гинеколога осудили за изнасилование 94 женщин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами