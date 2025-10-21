На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Продавец в магазине случайно разбил нефритовые браслеты стоимостью $140 тысяч

Сотрудник магазина в Китае случайно разбил нефритовые браслеты ценой $140 тыс.
true
true
true
close
Douyin

В Китае продавец в магазине случайно разбил нефритовые браслеты стоимостью $140 тысяч, пишет South China Morning Post.

Передвигая стол по просьбе клиента, продавец задел коробку с драгоценными украшениями — в итоге 30 браслетов оказались разбитыми. Как пояснил владелец магазина, браслеты были из российского нефрита, известного своей чистотой, и не были застрахованы.

Несмотря на масштаб ущерба, мужчина не только не стал требовать с молодого человека возмещения убытков, но и успокоил его. Владелец магазин подчеркнул, что молодые люди заслуживают больше возможностей, и выразил надежду, что этот случай станет для всех ценным уроком. Разбитые браслеты планируется выставить в магазине в качестве напоминания сотрудникам о внимательности.

В момент происшествия в магазине находился известный китайский актер Тан Кай, который, по его словам, почувствовал некоторую вину, так как именно он попросил передвинуть стол.

«Сейчас я размышляю о том, как спасти сломанный нефрит и возместить некоторые убытки владельца», — отметил артист.

Ранее в Китае мужчина был арестован за кражу свадебных подарков на сумму около $53 тыс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами