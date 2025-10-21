В Китае продавец в магазине случайно разбил нефритовые браслеты стоимостью $140 тысяч, пишет South China Morning Post.

Передвигая стол по просьбе клиента, продавец задел коробку с драгоценными украшениями — в итоге 30 браслетов оказались разбитыми. Как пояснил владелец магазина, браслеты были из российского нефрита, известного своей чистотой, и не были застрахованы.

Несмотря на масштаб ущерба, мужчина не только не стал требовать с молодого человека возмещения убытков, но и успокоил его. Владелец магазин подчеркнул, что молодые люди заслуживают больше возможностей, и выразил надежду, что этот случай станет для всех ценным уроком. Разбитые браслеты планируется выставить в магазине в качестве напоминания сотрудникам о внимательности.

В момент происшествия в магазине находился известный китайский актер Тан Кай, который, по его словам, почувствовал некоторую вину, так как именно он попросил передвинуть стол.

«Сейчас я размышляю о том, как спасти сломанный нефрит и возместить некоторые убытки владельца», — отметил артист.

Ранее в Китае мужчина был арестован за кражу свадебных подарков на сумму около $53 тыс.