SCMP: в Китае мужчина был арестован за кражу свадебных подарков у молодоженов

В Китае мужчина был арестован за кражу свадебных подарков на сумму около $53 тыс., пишет South China Morning Post.

По данным полиции, злоумышленник, известный по фамилии Пэн, был арестован в своем доме в провинции Цзянси. Он использовал соцсети, чтобы отслеживать свадебные посты поблизости и искать потенциальные цели для ограбления.

Используя геолокацию, злоумышленник вычислил адрес семьи и в ту же ночь отправился туда. Надев парик, он проник в дом и похитил все деньги, хранившиеся в коробке — как выяснилось, это были подарочные средства от гостей, приданое и приветственный подарок невестке.

Полиция установила личность преступника с помощью записей камер наблюдения, на которых видно, как он уходит с чемоданом в четыре часа утра. Позднее следы привели оперативников к его дому, где мужчина скрывался. Похищенные деньги были найдены в магазине его жены.

Во время допроса Пэн признался, что страдает от игровой зависимости и задолжал крупную сумму. Он рассказал, что целенаправленно выбирал семьи, проводившие свадьбы, поскольку те часто хранят деньги дома после праздника.

