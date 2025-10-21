Россиян предупредили об опасности горячих напитков

Регулярное употребление слишком горячих напитков приводит к повреждению слизистых, что чревато серьезными последствиями для здоровья. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Частое использование горячей воды травмирует слизистую полости рта, пищевода, и зачастую эти травмы при хроническом использовании могут привести к онкопатологии. Это один из факторов риска, который получает человек при регулярном использовании сверхгорячих напитков», — пояснила специалист.

Холодные напитки, по ее словам, не менее опасны, поскольку могут спровоцировать воспалительные процессы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Васильева до этого говорила, что привычка пить чай на голодный желудок может привести к неприятным последствиям для здоровья.

Она объяснила, что в черном и зеленом чае содержится значительное количество кофеина и так называемых дубильных веществ под названием танины. Их сочетание вызывает не только повышение бодрости и работоспособности, но и увеличивает выработку желудочного сока. На голодный желудок это может вызвать изжогу, тошноту, боли или обострение гастрита и язвенной болезни.

Ранее ученые развеяли мифы о питье воды во время еды.