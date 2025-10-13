Ученые развеяли мифы о питье воды во время еды

Sohu: потребление воды во время еды не нарушает пищеварение, а помогает процессу

Умеренное потребление воды во время еды не нарушает пищеварение, а наоборот — помогает процессу пережевывания и проглатывания пищи. Об этом сообщает медиапортал Sohu, изучивший научные данные по этой теме.

Согласно опубликованным данным, распространенное мнение о том, что вода разбавляет желудочный сок, не соответствует действительности. Кислотность желудка (pH 0,9-1,5) слишком высока, чтобы обычное количество воды могло существенно повлиять на процесс пищеварения.

Эксперты рекомендуют пить 200 мл воды за 30 минут до еды и ограничиться 100–150 мл во время приема пищи. После еды лучше подождать около 40 минут перед тем, как пить больше жидкости.

Особое внимание следует уделять температуре напитков — идеальной считается вода комнатной температуры. Холодные напитки могут раздражать слизистую желудка, а слишком горячие — обжигать ротовую полость.

Отдельные рекомендации существуют для пожилых людей, которые могут пить немного больше воды во время еды из-за сниженного слюноотделения, и для детей, которым лучше пить воду за 15 минут до приема пищи. Специалисты также предупреждают о недопустимости замены воды сладкими газированными напитками.

