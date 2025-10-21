В Госдуме высказались об идее идентификации пользователей для контента 18+

Пока рано говорить об обязательной идентификации пользователей для доступа к материалам 18+ в интернете, подобная инициатива требует «внимательного обсуждения». Таким мнением поделился в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, передает .

«Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения», — говорится в сообщении.

По его словам, необходимо найти баланс, при котором можно будет избежать лишних ограничений, обеспечив безопасность несовершеннолетних. По словам депутата, сама инициатива важна, нужно защищать детей и подростков от опасного конвента, который может повлиять на их психоэмоциональное развитие.

21 октября член Общественной палаты РФ Евгений Машаров предложил внедрить в России обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+). Автор идеи уверен, что существенная доля подростков имеет свободный доступ к материалам с маркировкой «18+», включая видеоролики блогеров, содержащие нецензурную брань, сцены насилия и пропаганду девиантного поведения, что «способствует формированию у молодежи неправильных моделей поведения, размыванию моральных ценностей и утрате культурных ориентиров».

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) решили по умолчанию ограничивать контент для подростков.