Пьяный россиянин устроил дебош на рейсе в Анталью и остался без отпуска

Житель Петербурга устроил пьяный дебош на рейсе в Анталью и был задержан
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции сняли с рейса 52-летнего местного жителя, который устроил пьяный дебош. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Северо-Западного федерального округа.

Инцидент произошел в Пулково. С правоохранителями связался командир воздушного судна, которое должно было вылететь в Анталью. Работник авиации рассказал, что один из пассажиров пьян и ведет себя агрессивно, в частности оскорбляет других пассажиров.

«Транспортные полицейские препроводили мужчину в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественном месте в состоянии опьянения)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Нарушителю вместо отпуска грозит наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Ранее в аэропорту Челябинска пара с ребенком устроила дебош перед вылетом в Сочи.

