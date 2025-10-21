На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разработчик Kremlin.ru оценил идею о входе в интернет по паспорту

IT-эксперт Геллер назвал неэффективным вход в интернет по паспорту
true
true
true
close
МВД России/14.мвд.рф

Разработчик сайта президента России Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение Общественной палаты (ОП) РФ ввести для пользователей Рунета доступ к контенту 18+ исключительно по паспорту.

Эксперт напомнил, что в некоторых странах Европейского союза пытались реализовать аналогичные меры, однако ни к чему хорошему они не привели.

«Там эти меры ничего не вызывают, кроме смеха, недовольства и программных ошибок. Хорошо, что пока еще не дошло до утечек персональных данных несовершеннолетних», — сказал Геллер.

Он пояснил, что значительная часть контента, от которого ОП хочет оградить детей и подростков, имеет полулегальный характер, поэтому принудить такие ресурсы следовать предписаниям государства «крайне проблематично».

21 октября член Общественной палаты РФ Евгений Машаров предложил внедрить в России обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+). Автор идеи уверен, что существенная доля подростков имеет свободный доступ к материалам с маркировкой «18+», включая видеоролики блогеров, содержащие нецензурную брань, сцены насилия и пропаганду девиантного поведения, что «способствует формированию у молодежи неправильных моделей поведения, размыванию моральных ценностей и утрате культурных ориентиров».

Ранее в Госдуме раскрыли, как будет работать закон о вовлечении детей в диверсии и теракты.

