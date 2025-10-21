В Псковской области должник спрятался от приставов в холодильнике

Приставы из Псковской области нашли должника в холодильнике

В Великих Луках должник спрятался от приставов в холодильнике, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Приставы пришли домой к одному из должников, но дверь им открыл его знакомый. Мужчина заверил, что «друга дома нет», однако сотрудники УФССП решили его дождаться и зашли в квартиру.

Оказавшись внутри, они позвонили по номеру телефона должника и услышали мелодию, которая доносилась из холодильника.

«Судебные приставы открыли дверцу и обнаружили не только телефон, но и самого «морозоустойчивого» должника, решившего спрятаться от закона самым необычным образом», — говорится в сообщении.

Мужчина не стал сопротивляться и был доставлен в отделение для составления протокола.

