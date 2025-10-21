На Кубани задержали мошенника, обещавшего женщине отправить ее сына в зону СВО

В Краснодаре задержали афериста, обещавшего женщине отправить ее сына в зону СВО

В Краснодаре сотрудники полиции задержали 41-летнего мошенника, который обещал местной жительнице за вознаграждение отправить ее сына на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Приезжий из соседней республике пообещал местной жительнице оказать содействие в отправке ее сына, который был осужден за совершение особо тяжкого преступления, на СВО. Мошенник пообещал за вознаграждение изменить результаты медэкспертизы ВИЧ-инфицированного заключенного, чтобы тот смог пройти отбор на спецоперацию.

В итоге мужчину задержали с поличным при получении 1,5 млн рублей.

«Задержанный оказал сопротивление правоохранителям и пытался скрыться. На него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ. Мужчине грозит арест на 12 суток. Оказалось, что ранее под аналогичным предлогом мужчина взял у потерпевшей 2,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ведмства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» УК РФ.

