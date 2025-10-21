В Госдуме напомнили, при какой задолженности россиянам могут отключить электричество

Россиянам могут отключить электричество, если их долг превышает сумму двух месячных платежей, рассчитанных по нормативу потребления. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, уточнив, что задолженность считается именно по сумме, а не по сроку платежей.

«Электричество могут отключить, если ваша задолженность превышает сумму двух месячных платежей, рассчитанных по нормативу потребления, даже если в вашей квартире установлен счетчик. На практике это означает, что период, за который может накопиться такой долг, может быть больше двух месяцев. Например, если вы платите по счетчику меньше, чем установленный норматив, то основание для отключения возникнет только через 3-4 месяца неуплаты. И наоборот, при высоком потреблении долг может достичь нужной суммы всего за один месяц», — сказал он.

Кошелев заявил, что отключать электричество без предупреждения незаконно — компания должна отправить должнику официальное уведомление и прибегнуть к санкциям только спустя месяц в случае дальнейшей неуплаты.

«Процедура отключения строго регламентирована. Сначала должнику направляется официальное предупреждение. В нем указывается сумма долга и дается 20 дней на ее погашение. В уведомлении также сообщается о возможном ограничении и последующем отключении электроэнергии. Если через 20 дней долг не погашен, поставщик может сначала ограничить подачу электроэнергии, например, снизив максимальную доступную мощность. На полное отключение после этого отводится еще 10 дней. Только по истечении всех сроков и при неуплате долга, поставщик вправе полностью отключить электричество. Процедура проводится уполномоченным специалистом и оформляется актом в трех экземплярах, один из которых должен быть передан потребителю. Закон категорически запрещает отключать электричество без предварительного уведомления. Оно считается надлежащим, если было вручено под расписку, отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении, или направлено иным способом, который позволяет подтвердить факт и дату его получения (например, SMS, email, сообщение в личном кабинете)», — отметил депутат.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко подчеркнул, что плательщик обязан впустить сотрудников служб для отключения электричества, а при отказе может получить штраф.

«После получения уведомления, если плательщик не согласен с требованием, ему надо обратиться в энергосбыт за разъяснениями. Бывает, например, такое, что платеж «теряется». Тогда с собой плательщику нужно принести квитанции и чеки, которые будут зафиксированы специалистами энергосбыта, и долг будет закрыт. Если же за отведенное время плательщик не погасит долг или не предоставит данных об ошибочном начислении, энергосбыт может направить повторные уведомления либо сразу приступить к отключению света. Важно: речь идет не о расторжении договора и полном отключении, а об ограничении на поставку ресурса до погашения долга. Если есть техническая возможность для отключения без доступа в квартиру, то это могут сделать и без присутствия должника. Если же необходим доступ на территорию жилища, собственник обязан впустить службы, иначе может нарваться на штраф», — добавил.

По словам Аксененко, даже при наличии долга запрещено отключать электроэнергию в отопительный период (при наличии электроотопления), при температуре на улице ниже -30°C, в квартирах, где проживают инвалиды I и II группы или семьи с детьми-инвалидами.

