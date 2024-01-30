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В регионе эвакуировали школу после того, как первоклассник принес подарок дедушке

В Кемерове школу эвакуировали из-за муляжа бомбы у первоклассника

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В Кемерове подарок школьника заставил эвакуироваться все учебное заведение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Металлплощадка. На входе в школу охранники остановили семилетнего ребенка, так как заметили у него предмет, напоминающий бомбу.

Сам мальчик заявил, что это муляж. По словам учащегося, он изготовил предмет из алюминиевых банок и скотча. «Бомба» должна была стать подарком для его дедушки на 23 февраля.

Охранники не поверили ребенку. В результате всех школьников эвакуировали. На месте появились полицейские, которые изъяли муляж.

Ранее в Подмосковье более сотни человек эвакуировали из дома с трещиной в фасаде.

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