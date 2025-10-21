Девушка отрезала будущему зятю гениталии, узнав о его изменах

В Индии девушка отрезала будущему зятю гениталии, узнав о неверности ее сестре

В Индии неверность для мужчины закончилась разборками с сестрой невесты, после которых он остался без гениталий. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в Праяградже в штате Уттар-Прадеш. 16 октября родственники обнаружили потерпевшего в его спальне, истекающего кровью. У него были множественные ножевые ранения. Также ему отрезали половые органы. Семья потерпевшего подала заявление в полицию на «неизвестного нападавшего».

По подозрению в жестоком преступлении полицейские задержали 20-летнюю потенциальную невестку мужчины. По предварительной информации, девушка решила отомстить молодому человеку, который сначала поклялся жениться на ее сестре, а затем отказался от этой идеи, повергнув несостоявшуюся невесту в страдания.

Ранее в Малайзии женщина отрезала гениталии любовнику, который не развелся с женой.