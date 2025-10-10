Любовница отрезала пенис мужчине, узнав, что он не развелся с женой

WOB: в Малайзии женщина отрезала пенис любовнику, который не развелся с женой

В Малайзии женщина из ревности отрезала пенис возлюбленному, узнав, что он не развелся с женой, пишет World of Buzz.

Как сообщают СМИ, 34-летняя женщина из Бангладеш отрезала гениталии своему возлюбленному, узнав, что тот все еще женат. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи.

Помощник начальника полиции района сообщил, что подозреваемая была задержана менее чем через два часа после нападения. При аресте у нее изъяли 29-сантиметровый нож, использовавшийся при нападении. Тест на наркотики показал отрицательный результат, судимостей у женщины ранее не было.

Согласно заявлению Королевской полиции Малайзий, предварительное расследование показало, что преступление было совершено из ревности. Пострадавший, по словам врачей, находится в стабильном состоянии.

Ранее женщина ударила ножом экс-бойфренда, узнав, что он сидит в Tinder.