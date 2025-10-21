На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, каким должно быть питание в менопаузу

Врач Фисюк: в менопаузу стоит питаться не менее трех раз в день
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

В менопаузу — естественный этап в жизни женщины — происходят гормональные изменения, поэтому важно уделять внимание питанию. Правильный рацион поможет сохранить здоровье, бодрость и привлекательность. Об этом в интервью РИАМО сообщила акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

По ее словам, если нет особых рекомендаций врача, питаться необходимо не менее трех раз в день.

«В период менопаузы повышается риск остеопороза, поэтому важно употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D. Для поддержания обмена веществ и мышечной массы необходимо есть больше белковой пищи. Кроме того, важно поддерживать сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов», — сказала специалист.

Она также посоветовала включать в рацион овощи и зелень. От сладостей, выпечки, соленой пищи и продуктов, содержащих трансжиры (сосиски, колбасы и т.д.), наоборот, лучше отказаться.

Кроме того, важно пить 1,5 — 2,5 литра чистой воды в день, чтобы поддерживать водный баланс в организме, добавила Фисюк.

Основатель образовательного проекта ДОКМЕД PRO, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев до этого говорил, что уменьшение длительности цикла сигнализирует о приближении климакса.

К симптомам менопаузы врач отнес приливы, нарушение сна, ночную потливость, снижение либидо, а также головные и мышечно-суставные боли.

Ранее врач рассказала о влиянии менопаузы на психическое здоровье женщин.

