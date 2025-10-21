На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина хрустнула шеей и оказалась парализованной

Unilad: британка оказалась парализованной после того, как хрустнула шеей
Жительница Лондона Натали Куницки перенесла инсульт после того, как во время отдыха дома потянулась и услышала громкий хруст в шее, пишет Unilad. Спустя 15 минут она потеряла способность двигать левой ногой и упала на пол.

Как выяснилось позже, Натали повредила позвоночную артерию — один из основных сосудов, снабжающих мозг кислородом. Разрыв артерии привел к образованию тромба, который вызвал инсульт.

Приехавшие на вызов медики они сначала приняли Натали за нетрезвую. Но, узнав, что перед ними коллега-фельдшер, сразу поняли, что ситуация серьезная.

В больнице врачи подтвердили: у Куницки произошел разрыв позвоночной артерии, и она была срочно прооперирована. Хирурги установили стент, чтобы восстановить кровоток, но полностью удалить тромб из мозга не удалось. После операции девушка частично потеряла подвижность левой стороны тела.

«Я не могла поднять руку, двигать пальцами, с трудом шевелила ногой. Я думала, что после операции все сразу пройдёт, но стало даже хуже», — вспоминает Натали.

Несмотря на тяжелые последствия, спустя несколько месяцев интенсивной реабилитации она смогла восстановить большую часть движений. Сейчас британка может ходить, но не дольше пяти минут.

Ране женщина перенесла инсульт и ослепла после игры в популярную игру на Nintendo Switch.

