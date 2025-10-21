Осужденная на 12 лет журналистка Комлева пожаловалась на потерю речи

Осторожно, новости: журналистка Комлева пожаловалась, что у нее пропала речь

Осужденная на 12 лет за экстремизм журналистка RusNews Ольга Комлева пожаловалась, что у нее примерно на месяц пропала речь. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что о потере речи Комлева сообщила супругу в письме. Комлева написала, с 8 сентября не может говорить. До этого женщину этапировали в СИЗО-5 города Дюртюли республики Башкортостан. Еще раньше, отметила Комлева, она теряла речь не более чем на семь часов, следует из поста.

«Конечно, я стала принимать меры: стала есть чуток больше вкусняшек; увеличила хождение туда-сюда по камере; перестала смотреть телевизор (а вдруг поможет); изо всех сил стараться не унывать», — цитирует канал письмо журналистки.

Женщине вынесли приговор в конце июля текущего года.

Как писал канал «Осторожно, новости», заседание проходило в Уфе. Комилеву признали виновной по делу о фейках об армии РФ и участии в экстремистской организации.

Процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение запрашивало для нее 13 лет колонии, рассказывали СМИ.

Журналисты отметили, что девушка несколько лет была волонтером уфимского штаба Алексея Навального и сотрудничала с изданием RusNews, а также освещала для них протестные акции в Башкортостане.

