Губернатор Санкт-Петербурга на выставке «Россия» назвал ключевые проекты развития города

Все достижения, которые Санкт-Петербург презентует на выставке «Россия», напрямую связаны с решениями и поручениями президента России Владимира Путина, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов на презентации дня региона на выставке-форуме «Россия».

«Мы строим мегаполис XXI века, у нас есть исторический центр, который все прекрасно знают во всем мире. Одним из важнейших проектов является широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) протяженностью 27,5 км, которая станет новым звеном в системе магистралей скоростного и непрерывного движения», — сказал Беглов.

Губернатор отметил, что в Санкт-Петербурге впервые за последние 40 лет будет построен разводной мост.

«В Санкт-Петербурге появится первый за 40 лет разводной мост. Длина моста составит 1,6 км, а ширина судоходного пролета – 60 метров. На мосту будет 6 полос движения и 2 трамвайных полотна, а также велосипедная и пешеходная дорожки», — отметил губернатор.

Беглов добавил, что по решению Владимира Путина будет реализован проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург».

«Время в пути между двумя столицами будет занимать примерно 2,5 часа без учета остановок. По нашим прогнозам, расчетный турпоток со стороны Москвы вырастет на 25%», — отметил губернатор.

В экспозиции Санкт-Петербурга представлены 4 актуальных стратегических направления развития города: «Открытый город», «Умный город», «Социальный город» и «Комфортный город». Здесь рассказывается о будущих проектах города, в числе которых терминал ВСМ Санкт-Петербург-Москва, широтная магистраль скоростного движения, город-спутник «Южный» при новом кампусе Университета ИТМО, Большой Смоленский мост, морской курорт в Горской, туристско-рекреационный кластер «Остров Фортов» и другие.

Также Беглов посетил стенд Донецкой народной республики и рассказал о том, что по поручению президента с первых дней после освобождения Петербург приступил к восстановлению Мариуполя.

«Полтора года назад наши города подписали соглашение о побратимстве. За это время мариупольцы стали для нас родными. Силами петербургских специалистов в Мариуполе уже восстановлены и построены десятки объектов. В течение 2022-2023 годов введены в эксплуатацию четыре 4 детских сада и 3 школы. Установлен памятник Александру Невскому. Открыты три МФЦ. Восстановлен Дворец детского и юношеского творчества. Завершены ремонтно-восстановительные работы в парке культуры и отдыха «Городской сад» и Парке 50-летия Победы. Активно восстанавливаются и запускаются фонтаны в разных районах города», — сказал он.

Также губернатор отметил, что в Мариуполе восстановлено движение трамваев.

«Сейчас ведутся работы по ремонту трамвайного депо. Петербург передал Мариуполю более 100 автобусов», — сказал Беглов.