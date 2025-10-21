На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о военных объектах

ФСБ: в Москве задержан мужчина, передававший Украине сведения о дислокации ПВО
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержали подозреваемого в передаче данных о российских военных объектах украинской стороне. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

В отношении 26-летнего мужчины завели дело о госизмене.

«После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, фигурант несколько лет назад принимал участие в политических акциях на Украине, устанавливал контакты со служащими Вооруженных сил Украины и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.

Мужчину заключили под стражу. В ФСБ России добавили, что украинская сторона ведет активную вербовку россиян через мессенджеры и соцсети.

Ранее белгородского студента осудили за призывы к насилию над военными.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами