В Москве задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о военных объектах

В Москве задержали подозреваемого в передаче данных о российских военных объектах украинской стороне. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

В отношении 26-летнего мужчины завели дело о госизмене.

«После начала специальной военной операции фигурант осуществил сбор и передачу посредством мессенджера Telegram сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, фигурант несколько лет назад принимал участие в политических акциях на Украине, устанавливал контакты со служащими Вооруженных сил Украины и запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования, а также встречался с сотрудниками СБУ.

Мужчину заключили под стражу. В ФСБ России добавили, что украинская сторона ведет активную вербовку россиян через мессенджеры и соцсети.

Ранее белгородского студента осудили за призывы к насилию над военными.