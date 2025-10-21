Молодой человек впал в кому после глотка из банки пива и не выжил

В Новой Зеландии мужчина впал в кому и не выжил, сделав глоток из банки пива. Об этом сообщает Mirror.

В начале марта 2023 года 21-летний Эйдан Сагала из Окленда вернулся с работы с ящиком канадского пива Honey Bear Beer, подаренного ему начальником. Молодой человек сделал первый глоток и пиво показалось ему непривычно соленым. Его родственник тоже попробовал напиток, но очень быстро выплюнул, так как у него был «привкус морской соли с химикатами».

Через несколько минут Эйдан стал возбужденным и агрессивным. Он почувствовал ухудшение состояния и позвонил матери, чтобы сообщить ей об этом. Затем лицо Эйдана начало синеть, и его сестра вызвала скорую, а затем сама начала делать брату сердечно-легочную реанимацию. Мужчину госпитализировали, но он впал в кому и столкнулся с полиорганной недостаточностью, а спустя пять дней у Эйдана остановилось сердце.

Оказалось, что в банке пива был жидкий метамфетамин. Новозеландская полиция начала расследование инцидента и раскрыла крупную сеть наркоторговцев. Правоохранители вышли на склад в Окленде, где обнаружили около 700 килограммов жидкого метамфетамина, который хранился в партии комбучи из США, кокосовой воды из Индии и в пиве из Торонто.

