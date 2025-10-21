На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи назвали способы перезагрузить нервную систему и справиться со стрессом

Невролог Лебедева: отдых поможет перезагрузить нервную систему
true
true
true
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Отдых и регулярные практики помогут перезагрузить нервную систему, снизить уровень гормонов стресса, вернуть ясность уму и улучшить сон. Об этом рассказала невролог Анна Лебедева, передает Pravda.Ru.

«Важно не только тренироваться и работать, но и разрешать телу отдыхать. Это снижает уровень кортизола и укрепляет иммунитет», — пояснила эксперт.

Чтобы «переключить» нервную систему, нужно уделять время на дыхательные практики, делать короткие паузы без гаджетов, гулять на свежем воздухе и расслаблять мышцы. Так, например, полезны легкие упражнения, массаж или самомассаж, ограничение кофеина после обеда, техники прогрессивного расслабления, социальные контакты и хобби. Психотерапевт Игорь Орлов добавил, что нервная система любит рутину, в том числе одинаковое время сна и еды.

Женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова до этого рассказала «Газете.Ru», что кинезиология может помочь побороть стресс женщинам старше 40 лет.

Ранее у трудного детства выявили неожиданную пользу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами