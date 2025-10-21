Врачи назвали способы перезагрузить нервную систему и справиться со стрессом

Отдых и регулярные практики помогут перезагрузить нервную систему, снизить уровень гормонов стресса, вернуть ясность уму и улучшить сон. Об этом рассказала невролог Анна Лебедева, передает Pravda.Ru.

«Важно не только тренироваться и работать, но и разрешать телу отдыхать. Это снижает уровень кортизола и укрепляет иммунитет», — пояснила эксперт.

Чтобы «переключить» нервную систему, нужно уделять время на дыхательные практики, делать короткие паузы без гаджетов, гулять на свежем воздухе и расслаблять мышцы. Так, например, полезны легкие упражнения, массаж или самомассаж, ограничение кофеина после обеда, техники прогрессивного расслабления, социальные контакты и хобби. Психотерапевт Игорь Орлов добавил, что нервная система любит рутину, в том числе одинаковое время сна и еды.

Женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова до этого рассказала «Газете.Ru», что кинезиология может помочь побороть стресс женщинам старше 40 лет.

