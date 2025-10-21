На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка отсудила проданную шесть лет назад квартиру, притворившись невменяемой

В Москве женщина продала квартиру и отсудила ее у нового владельца спустя 6 лет
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

Пенсионерка из Москвы продала квартиру и отсудила ее у нового владельца спустя шесть лет, сообщает Mash.

Виктория (имя изменено) владела 45-метровой квартирой в столичном районе Зюзино и в 2019 году уступила ее своему соседу Виталию за 5 млн рублей. Тот сразу же передал деньги и заселился, но спустя три года пенсионерка подала иск против покупателя. 65-летняя женщина заявила, что якобы страдает умственной отсталостью, и в момент сделки «не осознавала своих действий».

За это время Виталий с женой сделали ремонт, в который вложили около миллиона рублей. Они по-прежнему живут в квартире, хотя суд встал на сторону Виктории и вернул ей недвижимость. По словам мужчины, судебный процесс начался с подачи Якова, нового мужа его бывшей соседки, который угрожал им, «по-хорошему» требуя съехать или заплатить еще 5 млн.

Семья собирается обжаловать решение суда, но из-за справки о диагнозе, которая стала доказательством невменяемости Виктории, шансов у них немного. Как сообщается, женщина уже не первый раз таким способом возвращает себе жилье.

Ранее семья из Казани взяла ипотеку, но не смогла заселиться в квартиру из-за хозяйки.

