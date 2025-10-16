В Казани взявшая ипотеку семья не может попасть в новую квартиру из-за обманутой хозяйки

В Казани семья взяла ипотеку, но не может заселиться в квартиру из-за хозяйки

Семья из Казани не смогла переехать в новую квартиру из-за доверившейся аферистам хозяйки. Об этом сообщает Baza.

Семья взяла квартиру в ипотеку два года назад, и, получив деньги, передала их владелице. Однако сама женщина отдала средства мошенникам. Когда новые жильцы узнали об этом, глава семьи поехал к пострадавшей и предложил отсрочить выселение.

«С порога женщина заявила ему, что никуда не съедет и отдаст ключи только через суд. Теперь она хочет аннулировать договор купли-продажи», – сообщается в публикации.

Семья, по данным Telegram-канала, уже больше года пытается выселить женщину, это они делают через суд. Однако они предполагают, что могут остаться с ипотекой, но без квартиры, так как прокурор якобы на стороне бывшей хозяйки.

До этого в Калуге женщина перевела аферистам более пяти миллионов рублей и лишилась квартиры. Неизвестные убедили ее отправить средства на «безопасный счет».

Ранее в Подмосковье пенсионер отдал деньги мошенникам и вернул их через суд.