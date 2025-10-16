На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казани взявшая ипотеку семья не может попасть в новую квартиру из-за обманутой хозяйки

В Казани семья взяла ипотеку, но не может заселиться в квартиру из-за хозяйки
true
true
true
close
create jobs 51/Shutterstock/FOTODOM

Семья из Казани не смогла переехать в новую квартиру из-за доверившейся аферистам хозяйки. Об этом сообщает Baza.

Семья взяла квартиру в ипотеку два года назад, и, получив деньги, передала их владелице. Однако сама женщина отдала средства мошенникам. Когда новые жильцы узнали об этом, глава семьи поехал к пострадавшей и предложил отсрочить выселение.

«С порога женщина заявила ему, что никуда не съедет и отдаст ключи только через суд. Теперь она хочет аннулировать договор купли-продажи», – сообщается в публикации.

Семья, по данным Telegram-канала, уже больше года пытается выселить женщину, это они делают через суд. Однако они предполагают, что могут остаться с ипотекой, но без квартиры, так как прокурор якобы на стороне бывшей хозяйки.

До этого в Калуге женщина перевела аферистам более пяти миллионов рублей и лишилась квартиры. Неизвестные убедили ее отправить средства на «безопасный счет».

Ранее в Подмосковье пенсионер отдал деньги мошенникам и вернул их через суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами