Ученые изобрели имплантат, который поможет слепым частично восстановить зрение

Financial Times: ученые изобрели имплантат, отчасти возвращающий зрение
Американские ученые изобрели глазной имплантат, который поможет слепым пациентам снова видеть, частично восстановив зрение, необходимое для чтения и других повседневных задач. Об этом сообщает Financial Times.

«Это исследование подтверждает, что мы впервые можем восстановить функциональное центральное зрение у пациентов, ослепших вследствие географической атрофии. Имплантат представляет собой смену парадигмы в лечении поздней стадии возрастной макулярной дегенерации», — заявил заведующий отделением офтальмологии Университетской клиники Бонна Франк Хольц, проводивший исследование.

Как сообщается, новая технология состоит из камеры, закрепленной на специальных очках, которые носит пациент. Камера захватывает изображения и передает их на беспроводной ретинальный имплант размером 2 на 2 мм. Этот имплант преобразует свет в электрические импульсы, которые отправляются в мозг. Исследование показало, что устройство оказалось полезным для 81% пациентов, страдающих от прогрессирующей возрастной макулярной дегенерации.

Издание отмечает, что исследование финансировалось американской компанией «Научная корпорация» (Science Corporation), которая планирует производить глазной имплантат по проекту Дэниела Паланкера, профессора офтальмологии Стэнфордского университета. Компания подала заявку на получение разрешения на клиническое использование продукта в США и Европе.

Ранее ученый назвал витамин, который помогает восстановить обоняние.

