Россиян предупредили, чем грозит отказ от медосмотра без уважительной причины

За отказ от медосмотра без уважительной причины могут отстранить от работы

Сотруднику грозит дисциплинарное взыскание, в частности, временное отстранение от работы, если он отказался от прохождения обязательного медицинского осмотра без уважительной причины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Первого кассационного суда общей юрисдикции.

«Невыполнение работником обязанности по прохождению обязательного медицинского осмотра без уважительной причины влечет применение дисциплинарного взыскания», — говорится в документах.

В материалах отмечается, что водитель спецавтотранспорта на предприятии отказался проходить периодический медосмотр, предназначенный для работников со стажем работы 5 лет во вредных условиях труда. Руководство отстранило его от работы. Мужчина также получил замечания за неисполнение должностной инструкции, согласно которой сотрудник обязан проходить обязательные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных действующим трудовым законодательством России.

После этого водитель подал в суд иск. В нем мужчина требовал допустить его к работе и взыскать компенсацию за время вынужденного прогула и моральный вред. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, поскольку трудовые обязанности водителя предусматривают прохождение медосмотра в обязательном порядке, а невыполнение работником такой обязанности без уважительной причины может повлечь за собой отстранение от работы. Суд первой инстанции признал обоснованным привлечение истца к дисциплинарной ответственности.

Кассационный суд также счел верными решения судов первой и апелляционной инстанций. Как сказано в определении суда, нарушений процессуального права допущено не было. В нем отмечается, что решение Химкинского городского суда Подмосковья и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

