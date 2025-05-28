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Россиянин в отместку за увольнение украл с работы стол

В Кузбассе грузчик обиделся на начальство за увольнение и украл стол
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Freepik

В Прокопьевске полицейские задержали грузчика, который в отместку за увольнение похитил из мебельного магазина обеденный стол. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

В правоохранительные органы обратился директор мебельного магазина. Женщина сообщила, что со склада готовой продукции бесследно исчез обеденный стол стоимостью 70 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастен 47-летний местный житель.

Мужчина работал грузчиком в магазине и был уволен за постоянные прогулы и пьянки на рабочем месте. Когда злоумышленник пришел за последней зарплатой, то вместе с личными вещами он, воспользовавшись моментом, похитил со склада упакованный обеденный стол. Мебель он отвез в комиссионный магазин и продал за 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что охранник череповецкого бара обокрал коллегу на рабочем месте, мужчина украл у девушки зарплату и спрятал в трусах. Добычей злоумышленника стали 25 тысяч рублей, часть средств списали приставы за долги. Остатки он потратил на собственные нужды. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ. С него также взыскали 25 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Ранее житель Курской области украл из магазина автомат с жвачкой.

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