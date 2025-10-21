На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии футбольные фанаты убили водителя автобуса

В Италии задержали трех человек, закидавших камнями автобус и убивших водителя
Max Rossi/Reuters

Полиция задержала троих фанатов итальянского баскетбольного клуба «Реал Себастиани» после того, как группа лиц забросала камнями автобус, перевозивший болельщиков команды из Пистойи. В результате нападения погиб один из водителей, сообщила газета Repubblica.

Правоохранители поместили под стражу трех мужчин в возрасте от 31 до 53 лет. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц. Сообщается, что двое из задержанных являются членами ультраправых движений. В ходе экспертизы будет установлено, кто именно является виновником преступления.

В автобусе, который возвращался в Тоскану после воскресного матча, находилось около 45 человек. На трассе между Риети и Терни на автобус напали болельщики, поддерживающие проигравший «Реал Себастиани». Они начали забрасывать автобус камнями и кирпичами, один из которых пробил стекло и смертельно ранил второго водителя.

Пассажиры отмечают, что избежать серьезной аварии удалось лишь благодаря тому, что стекло со стороны водителя выдержало удары.

Ранее ФСБ задержала лидеров экстремистского сообщества футбольных фанатов.

