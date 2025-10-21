На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нью-Йорке фасад элитного небоскреба покрылся трещинами

NYT: фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами
Global Look Press

Один из престижных небоскребов Манхэттена столкнулся с серьезными конструктивными проблемами. Среди выявленных дефектов — многочисленные трещины на его фасаде, протечки и сбои в работе лифтовых систем, сообщило издание The New York Times.

Независимые инженерные оценки указывают на то, что эти повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой от ветра и осадков на его относительно тонкую конструкцию. Специалисты предостерегают: без значительных финансовых вложений в ремонт сооружение рискует стать непригодным для проживания или даже представлять угрозу для прохожих. Несмотря на заверения инспекторов о безопасности, последние проверки выявили отслоение бетонных фрагментов на верхних уровнях и появление новых дефектов.

В качестве возможной причины возникновения проблем называют уникальный фасад из белого бетона, выбор которого был обусловлен настоянием девелопера Гарри Маклоу и архитектора Рафаэля Виньоли. Предполагается, что изменение состава бетона с целью достижения желаемого оттенка могло негативно повлиять на его прочностные характеристики.

Еще до начала строительных работ некоторые участники проекта выражали опасения относительно долговечности белого экстерьера.

Ранее во Владикавказе на колонне Мемориала Славы обнаружили опасную трещину.

