В Нью-Йорке фасад элитного небоскреба покрылся трещинами

Один из престижных небоскребов Манхэттена столкнулся с серьезными конструктивными проблемами. Среди выявленных дефектов — многочисленные трещины на его фасаде, протечки и сбои в работе лифтовых систем, сообщило издание The New York Times.

Независимые инженерные оценки указывают на то, что эти повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой от ветра и осадков на его относительно тонкую конструкцию. Специалисты предостерегают: без значительных финансовых вложений в ремонт сооружение рискует стать непригодным для проживания или даже представлять угрозу для прохожих. Несмотря на заверения инспекторов о безопасности, последние проверки выявили отслоение бетонных фрагментов на верхних уровнях и появление новых дефектов.

В качестве возможной причины возникновения проблем называют уникальный фасад из белого бетона, выбор которого был обусловлен настоянием девелопера Гарри Маклоу и архитектора Рафаэля Виньоли. Предполагается, что изменение состава бетона с целью достижения желаемого оттенка могло негативно повлиять на его прочностные характеристики.

Еще до начала строительных работ некоторые участники проекта выражали опасения относительно долговечности белого экстерьера.

