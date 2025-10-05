Во Владикавказе на колонне Мемориала Славы обнаружили трещину

На Мемориале Славы во Владикавказе выявлена серьёзная трещина на колонне. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП/Владикавказ».

Руководитель управления культуры городской администрации Руслан Марзоев пояснил, что причина дефекта кроется в технологических просчетах, допущенных при установке стелы с Георгием Победоносцем. В частности, внутрь бронзовой скульптуры был залит бетон, который, расширяясь со временем, стал разрушать швы конструкции.

Неполадка была обнаружена несколько лет назад, и изначально проблему пытались решить своими силами, однако безуспешно.

В прошлом году специалисты из Санкт-Петербурга провели комплексное обследование и пришли к выводу о необходимости реконструкции. Работы планируется провести в рамках программы Минобороны, заявка уже подана.

Также планируется реставрация панно и более 40 захоронений Героев Советского Союза и России, включая могилу Иссы Плиева.

Окончательное решение по этим объектам должно быть принято правительством РФ до конца текущего года. В случае одобрения ремонта в течение ближайших двух лет может быть выделено около 70 млнрублей.

Ранее сообщалось, что в столице Турции появится памятник Юрию Гагарину.