Россиянам напомнили, что следующая рабочая неделя будет шестидневной

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в преддверии ноябрьских праздников. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб сообщила ТАСС, что подобный график позволяет максимально рационально распределить время между работой и отдыхом.

«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — уточнила депутат, добавив, что после этого последуют три выходных дня: 2, 3 и 4 ноября (воскресенье — вторник).

На 4 ноября в России приходится День народного единства.

Трудовой кодекс РФ закрепляет 14 праздничных дней в году, и в случае, когда они совпадают с выходными, предусматривается перенос выходного дня. Это обеспечивает стабильный баланс между рабочим временем и отдыхом в течение года. В 2025 году, как и в прошлые годы, в России предусмотрено 118 выходных и праздничных дней, а также 247 рабочих дней.

Ранее большинство россиян признались, что им не платят за переработки.