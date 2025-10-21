На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили, что следующая рабочая неделя будет шестидневной

Депутат Бессараб: следующая рабочая неделя в России будет шестидневной
true
true
true
close
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в преддверии ноябрьских праздников. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от партии «Единая Россия» Светлана Бессараб сообщила ТАСС, что подобный график позволяет максимально рационально распределить время между работой и отдыхом.

«Последняя неделя октября станет шестидневной рабочей неделей. Мы будем работать с 27 октября (понедельник) по 1 ноября (суббота)», — уточнила депутат, добавив, что после этого последуют три выходных дня: 2, 3 и 4 ноября (воскресенье — вторник).

На 4 ноября в России приходится День народного единства.

Трудовой кодекс РФ закрепляет 14 праздничных дней в году, и в случае, когда они совпадают с выходными, предусматривается перенос выходного дня. Это обеспечивает стабильный баланс между рабочим временем и отдыхом в течение года. В 2025 году, как и в прошлые годы, в России предусмотрено 118 выходных и праздничных дней, а также 247 рабочих дней.

Ранее большинство россиян признались, что им не платят за переработки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами